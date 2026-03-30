Мерц хочет, чтобы до 80% сирийцев вернулись из Германии на родину

Немецкий канцлер Фридрих Мерц хочет, чтобы до 80% из более 900 тысяч сирийцев, находящихся в Германии, вернулись на родину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"В долгосрочной перспективе, в течение следующих трех лет, и это также было желанием президента аль-Шараа, около 80% сирийцев, которые сейчас проживают в Германии, должны вернуться на родину", – сказал он на пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в Берлине.

Германия и Сирия договорились о создании совместной рабочей группы. В нее будут привлечены министерства развития и внутренних дел, а также сама канцелярия канцлера. Кроме того, через несколько дней состоится ознакомительная поездка немецких представителей в Сирию.

Через год после окончания войны общие условия в Сирии фундаментально улучшились, продолжил Мерц. Поэтому потребности в защите должны быть переоценены.

"Это также означает: тот, кто больше не имеет права на проживание в Германии, покинет Германию", – заявил канцлер.

Он сказал, что обратился к аль-Шараа с просьбой предоставить приоритет возвращению тех, кто больше не имеет действительного вида на жительство в Германии: "Здесь у нас есть небольшая группа, но группа, которая создает нам проблемы, сирийцев, которые совершили преступления, и которых мы сейчас хотим срочно репатриировать".

Те сирийцы, которые хотят остаться в Германии и хорошо интегрированы, могут остаться в Германии, сказал Мерц.

Ожидается, что репатрианты будут играть важную роль в восстановлении страны.

Правительство Германии поддержит восстановление страны, разрушенной гражданской войной, программой реконструкции, советами и опытом, объявил Мерц. По словам Мерца, Германия предоставляет около 200 миллионов евро, например, на расширение водоснабжения и укрепление экономических связей.

Аль-Шараа пообещал, что права каждого будут соблюдены: "Мы хотим вернуться к хорошей форме сосуществования".

"Война, конечно, закончилась, но битва за восстановление только началась", – подытожил он. Он сообщил, что разговаривал с Мерцем об увеличении немецких инвестиций и о возможности для репатриантов работать в немецких компаниях в Сирии.

Как сообщалось, президент Сирии Ахмед аль-Шараа прибыл в Германию для проведения переговоров в Берлине на фоне споров относительно уместности его визита.

Это первый официальный визит сирийского лидера в Германию с момента его вступления в должность после свержения Башара аль-Асада в конце 2024 года.

Первоначально Мерц пригласил аль-Шараа в ноябре, главным образом для обсуждения возвращения сирийских беженцев, но визит, запланированный на январь, был отложен из-за возобновления столкновений в Сирии.

Немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.