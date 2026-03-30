Страны G7 договорились о координации мер по стабилизации энергетического рынка

Министры финансов стран "Большой семерки" заявили о готовности принять "все необходимые меры" для смягчения экономических последствий, вызванных войной на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении G7, передает Reuters.

Министры финансов и энергетики стран G7 в понедельник впервые за 50 лет провели экстренное заседание с главами центральных банков. Представители "Группы семи" – США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Германии и Италии – рассматривали варианты скоординированных действий на фоне скачков мировых цен на нефть из-за войны в Иране.

"Мы готовы принять все необходимые меры в тесной координации с нашими партнерами, в частности для сохранения стабильности и безопасности энергетического рынка", – говорится в заявлении G7.

32 члена Международного энергетического агентства в начале этого месяца договорились выпустить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов для борьбы с ростом мировых цен на нефть.

G7 заявила, что поддерживает усилия по обеспечению бесперебойных поставок энергии и учла предложения агентства по управлению спросом в зависимости от национальных условий. Там также призвали страны воздержаться от введения необоснованных экспортных ограничений на нефть, газ и сопутствующие товары.

Как сообщалось, война на Ближнем Востоке заметно разогнала инфляцию в Германии. В этом месяце она резко выросла до 2,7% по сравнению с ценами марта 2025 года.

26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо вследствие войны на Ближнем Востоке.

Также стало известно, что Франция выделит 70 миллионов евро на субсидирование цен на топливо для фермеров, логистических компаний и рыбаков с 1 апреля до конца месяца.