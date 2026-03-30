Зеленський розповів деталі про "енергетичний коридор", який створюють разом з Болгарією

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна і Болгарія облаштовують "енергетичний коридор", який зможе стати запасним маршрутом постачань для України і давати, серед іншого, до 10 млрд кубометрів газу на рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з виконуючим обов’язки прем’єра Болгарії Андреєм Гюровим у Києві.

Зеленський розповів, що Київ і Софія працюють над створенням "енергетичного коридору" через Болгарію і це питання активно обговорювали на рівні міністрів.

"Цей коридор буде технічно дооблаштований – маємо надію – до кінця року. Для нас це дуже важливо і може бути альтернативою, якщо є ті чи інші блокування деяких представників Європи. Що стосується газу, цей коридор може бути рівень десь 10 млрд кубометрів газу на рік. Для нас це "енергетичні" гарантії безпеки", – розповів Зеленський.

Як повідомляли, 30 березня Україна та Болгарія провели перші міжурядові консультації, під час яких узгодили дорожню карту співпраці в енергетиці та морській безпеці.

Також лідери оголосили про підписання безпекової угоди між Україною і Болгарією.

Крім того, стало відомо, що Україна і Болгарія планують цього літа тестовий запуск пасажирського потяга через Румунію.