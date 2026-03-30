Зеленский рассказал подробности об "энергетическом коридоре" через Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Болгария создают "энергетический коридор", который сможет стать запасным маршрутом поставок для Украины и обеспечивать, в частности, до 10 млрд кубометров газа в год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с исполняющим обязанности премьера Болгарии Андреем Гюровым в Киеве.

Зеленский рассказал, что Киев и София работают над созданием "энергетического коридора" через Болгарию и этот вопрос активно обсуждали на уровне министров.

"Этот коридор будет технически дооборудован – надеемся – до конца года. Для нас это очень важно и может стать альтернативой, если будут те или иные блокировки со стороны некоторых представителей Европы. Что касается газа, этот коридор может обеспечить объем около 10 млрд кубометров газа в год. Для нас это "энергетические" гарантии безопасности", – рассказал Зеленский.

Как сообщалось, 30 марта Украина и Болгария провели первые межправительственные консультации, в ходе которых согласовали дорожную карту сотрудничества в энергетике и морской безопасности.

Также лидеры объявили о подписании соглашения о безопасности между Украиной и Болгарией.

Кроме того, стало известно, что Украина и Болгария планируют этим летом тестовый запуск пассажирского поезда через Румынию.