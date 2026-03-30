МКС продовжив дедлайн для відбору суддів, у якому бере участь і Україна

Міжнародний кримінальний суд продовжив термін подання кандидатур для відбору суддів, у якому бере участь також Україна.

У Секретаріаті асамблеї країн-учасниць Римського статуту повідомили про продовження термінів для номінування кандидатів на нових суддів МКС.

"Період номінацій для обрання суддями продовжено до неділі 12 квітня 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Країни-сторони можуть передавати номінації кур’єром або надсилати електронною поштою так, щоб забезпечити їхнє отримання Секретаріатом до опівночі 12 квітня.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна стала 125-ю повноправною державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), і тепер може номінувати своїх кандидатів на суддів МКС.

Україна ратифікувала Римський статут із заявою за ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не має юрисдикції за ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 21 серпня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 24 серпня 2024 року.

Майже через рік після того МКС офіційно привітав приєднання України до Римського статуту.