МУС продлил крайний срок для отбора судей, в котором участвует и Украина

Международный уголовный суд продлил срок подачи кандидатур для отбора судей, в котором участвует также Украина.

Соответствующий документ имеется в распоряжении "Европейской правды".

В Секретариате ассамблеи стран-участниц Римского статута сообщили о продлении сроков для выдвижения кандидатов в новые судьи МУС.

"Период выдвижения кандидатур для избрания судьями продлен до воскресенья, 12 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

Страны-участницы могут передавать номинации курьером или отправлять по электронной почте так, чтобы обеспечить их получение Секретариатом до полуночи 12 апреля.

Напомним, с 1 января 2025 года Украина стала 125-м полноправным государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и теперь может выдвигать своих кандидатов в судьи МУС.

Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МУС не имеет юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение семи лет после ратификации.

Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда 21 августа 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда 24 августа 2024 года.

Почти через год после этого МУС официально приветствовал присоединение Украины к Римскому статуту.