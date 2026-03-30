Болгария присоединится к инициативе PURL

Правительство Болгарии объявило о намерении присоединиться к программе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Болгарии присоединиться к программе по закупке вооружения для нужд украинской армии.

Он также отметил, что страны активизируют диалог о сотрудничестве в рамках "коалиции решительных" и инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

Министр добавил, что Болгария предоставила Украине 16 пакетов оборонной помощи.

"Я благодарен правительству Болгарии и болгарскому народу за поддержку Украины.

Ценим готовность Болгарии развивать сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", – отметил глава МИД.

Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский и исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гюров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами на 10 лет.

В тот же день Украина и Болгария провели в Киеве первые межправительственные консультации, в ходе которых обсуждалось сотрудничество в различных сферах; в частности, была согласована дорожная карта сотрудничества в энергетике и морской безопасности.

Кроме того, стало известно, что Украина и Болгария планируют этим летом тестовый запуск пассажирского поезда через Румынию.