Фінляндія не вимагає від України зупинити атаки на РФ через інциденти з БпЛА – МЗС

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен запевнила, що її країна не вимагала від України призупинити або зменшити атаки на російські цілі, попри інциденти з "блукаючими" дронами.

Про це, як пише "Європейська правда", глава МЗС заявила в інтерв’ю Yle.

Президент України Володимир Зеленський раніше у понеділок заявив, що дехто з країн "сигналізував" Україні про бажане скорочення дальніх атак на російський нафтовий сектор.

Валтонен запевнила, що Фінляндія не висувала жодних вимог щодо українських атак по Росії, оскільки українці ведуть оборонну війну.

"Україні дозволено захищатися. Ми не висуваємо жодних вимог до України щодо того, на які цілі вона прагне впливати в Росії", – заявила міністерка.

Водночас вона зазначила, що жителі Фінляндії не мають опинитися у небезпеці. Саме тому країна зараз розробляє систему захисту від дронів. За оцінками Валтонен, її можуть ввести в експлуатацію протягом кількох місяців.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, кілька безпілотників порушили повітряний простір та впали на південному сході Фінляндії. Один з них ідентифікували як український дрон Ан-196 "Лютий".

Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими, оскільки Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Пізніше стало відомо, що парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення поточних питань оборони, зокрема щодо інцидентів з дронами.

В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.