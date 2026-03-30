Финляндия не требует от Украины прекратить атаки на РФ из-за инцидентов с БПЛА – МИД

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заверила, что её страна не требовала от Украины приостановить или сократить атаки на российские цели, несмотря на инциденты со "блуждающими" дронами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава МИД заявила в интервью Yle.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в понедельник заявил, что некоторые страны "сигнализировали" Украине о желаемом сокращении дальних атак на российский нефтяной сектор.

Валтонен заверила, что Финляндия не выдвигала никаких требований относительно украинских атак на Россию, поскольку украинцы ведут оборонительную войну.

"Украине позволено защищаться. Мы не выдвигаем никаких требований к Украине относительно того, на какие цели она стремится воздействовать в России", – заявила министр.

В то же время она отметила, что жители Финляндии не должны оказаться в опасности. Именно поэтому страна сейчас разрабатывает систему защиты от дронов. По оценкам Валтонен, ее могут ввести в эксплуатацию в течение нескольких месяцев.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство и упали на юго-востоке Финляндии. Один из них идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими, поскольку Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Позже стало известно, что парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберётся на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения текущих вопросов обороны, в частности инцидентов с дронами.

В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне в связи с инцидентом.