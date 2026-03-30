В администрации Трампа прокомментировали, сколько ещё продлится операция в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединённые Штаты придерживаются ранее установленного срока проведения операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила на пресс-брифинге.

Пресс-секретарь президента США сказала, что сроки военной операции США не изменились – и составляют четыре-шесть недель. Отметим, что военные действия против Ирана начались 28 февраля, то есть четыре недели назад.

"Что касается сроков, то, повторяю, президент, как главнокомандующий, и Пентагон всегда называли приблизительный срок операции "Эпическая ярость" в четыре-шесть недель. Сегодня 30-й день. Так что, опять же, посчитайте сами, сколько еще времени нам, Пентагону, нужно, чтобы полностью достичь целей операции", – ответила журналистам Левитт.

Она подчеркнула, что цели США в Иране заключаются в уничтожении иранского флота, баллистических ракет, демонтаже их инфраструктуры по производству ракет и дронов, значительном ослаблении их прокси-группировок и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон готовится к нескольким неделям наземных операций в Иране; сотни бойцов спецназа уже усилили американские войска на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана до 6 апреля.

Кроме того, он утверждает, что Иран согласился на "большинство" из 15 пунктов списка требований, который США передали через Пакистан с целью прекращения войны.