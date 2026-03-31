Латвія зафіксувала невідомий дрон біля кордону з Росією

Ввечері 30 березня Національні збройні сили Латвії виявили поблизу кордону із Росією невідомий безпілотник.

Про це латвійські збройні сили повідомили в Х, передає "Європейська правда".

Як зазначається, іноземний безпілотний літальний апарат виявили поблизу латвійсько-російського кордону, в районі Лудзенського та Балвського країв. Втім, як наголосили, БпЛА не вторгся в повітряний простір країни.

Відтак у Латвії активували SMS-сповіщення, щоб оперативно поінформувати мешканців відповідних регіонів.

Коли об’єкт віддалився від латвійського кордону, латвійцям надіслали SMS-сповіщення про те, що загроза минула.

Нагадаємо, під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

29 березня безпілотники, щонайменше один з яких був українським, порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.