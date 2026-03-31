Латвия зафиксировала неизвестный дрон у границы с Россией

Вечером 30 марта Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили вблизи границы с Россией неизвестный беспилотник.

Об этом латвийские вооруженные силы сообщили в X, передает "Европейская правда".

Как отмечается, иностранный беспилотный летательный аппарат обнаружили вблизи латвийско-российской границы, в районе Лудзенского и Балвского краев. Впрочем, как подчеркнули, БПЛА не вторгся в воздушное пространство страны.

В связи с этим в Латвии активировали SMS-оповещения, чтобы оперативно проинформировать жителей соответствующих регионов.

Когда объект удалился от латвийской границы, латвийцам прислали SMS-оповещение о том, что угроза миновала.

Напомним, во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга на прошлой неделе несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии. До этого дрон разбился в Литве.

29 марта беспилотники, по крайней мере один из которых был украинским, нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. В МИД заявили, что принесли извинения финской стороне в связи с инцидентом.