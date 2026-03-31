В ОПУ розкрили деталі безпекової угоди України з Болгарією

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Болгарією стала 29-ю безпековою угодою, яку офіційний Київ підписав на виконання Спільної декларації G7.

Про це повідомив у соцмережі Facebook заступник керівника ОПУ Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Угода, підписана 30 березня у Києві, закріплює чіткі зобов’язання Болгарії щодо подальшої військової підтримки України. Вони стосуються постачання озброєння, техніки та обладнання. Йдеться, зокрема, про критично важливе обладнання європейського, американського та українського виробництва

Окремий блок присвячений підготовці українських військових – Болгарія продовжить і розширюватиме навчання в рамках місій ЄС і НАТО, а також на двосторонньому рівні.

Йдеться про системну підготовку, включно з програмами для інструкторів, розвитком спроможностей у сфері БПЛА, протидії БПЛА, РЕБ, спеціальних операцій, а також мовну підготовку персоналу та пілотів

Крім того, обидві країни домовилися працювати над інтеграцією українського ОПК до європейської оборонно-технологічної бази, з використанням інструментів ЄС, зокрема EDIS, EDIP та SAFE, а також розвивати спільне виробництво і локалізацію в Україні.

Суттєво розширюється співпраця у сфері безпеки: від обміну розвідданими до протидії гібридним загрозам, кібератакам і дезінформації.

Окремо домовилися посилити координацію для забезпечення у Чорному морі безпеки судноплавства, розмінування та зміцнення регіональної безпеки.

Угода також фіксує чітку політичну позицію Болгарії: підтримка членства України в ЄС і НАТО, супровід реформ і готовність ділитися власним досвідом євроінтеграції.

Угода також передбачає чіткий механізм реагування: у разі нової ескалації або повторної агресії – екстрені консультації протягом 24 годин для визначення спільних кроків.

Документ чинний 10 років з моменту підписання і закладає основу для довгострокового стратегічного партнерства між Україною та Болгарією.

Нагадаємо, уряд Болгарії також оголосив про наміри приєднатися до програми PURL із закупівлі американської зброї для України.

Також Україна та Болгарія провели в Києві перші міжурядові консультації, під час яких йшлося про співпрацю в різних сферах. Зокрема, узгодили дорожню карту співпраці в енергетиці та морській безпеці.