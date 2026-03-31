В ОПУ раскрыли детали соглашения по безопасности Украины с Болгарией

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Болгарией стало 29-м соглашением по безопасности, которое официальный Киев подписал во исполнение Совместной декларации G7.

Об этом сообщил в соцсети Facebook заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Соглашение, подписанное 30 марта в Киеве, закрепляет четкие обязательства Болгарии по дальнейшей военной поддержке Украины. Они касаются поставок вооружения, техники и оборудования. Речь идет, в частности, о критически важном оборудовании европейского, американского и украинского производства

Отдельный блок посвящен подготовке украинских военных – Болгария продолжит и будет расширять обучение в рамках миссий ЕС и НАТО, а также на двустороннем уровне.

Речь идет о системной подготовке, включая программы для инструкторов, развитием возможностей в сфере БПЛА, противодействия БПЛА, РЭБ, специальных операций, а также языковую подготовку персонала и пилотов

Кроме того, обе страны договорились работать над интеграцией украинского ОПК в европейскую оборонно-технологическую базу, с использованием инструментов ЕС, в частности EDIS, EDIP и SAFE, а также развивать совместное производство и локализацию в Украине.

Существенно расширяется сотрудничество в сфере безопасности: от обмена разведданными до противодействия гибридным угрозам, кибератакам и дезинформации.

Отдельно договорились усилить координацию для обеспечения в Черном море безопасности судоходства, разминирования и укрепления региональной безопасности.

Соглашение также фиксирует четкую политическую позицию Болгарии: поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, сопровождение реформ и готовность делиться собственным опытом евроинтеграции.

Соглашение также предусматривает четкий механизм реагирования: в случае новой эскалации или повторной агрессии – экстренные консультации в течение 24 часов для определения совместных шагов.

Документ действует 10 лет с момента подписания и закладывает основу для долгосрочного стратегического партнерства между Украиной и Болгарией.

Напомним, правительство Болгарии также объявило о намерениях присоединиться к программе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Также Украина и Болгария провели в Киеве первые межправительственные консультации, во время которых речь шла о сотрудничестве в различных сферах. В частности, согласовали дорожную карту сотрудничества в энергетике и морской безопасности.