Вивчав мову і ростив марихуану: у Німеччині розкрили деталі про ймовірного убивцю Портнова

Німецьке видання Die Zeit розповіло подробиці про українця Олександра А., затриманого в Німеччині за підозрою в убивстві у Мадриді колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова.

Про це йдеться у публікації видання 31 березня, пише "Європейська правда".

Вважається, що після скоєння злочину у столиці Іспанії Олександр А. (за даними "УП", це Азізов Олександр Азізович. – Ред.) втік до Німеччини. У його квартирі в Гайнсберзі поліція, крім плантації конопель, нібито також виявила зброю, з якої, як вважається, було вбито Портнова. Утім, жодні уповноважені органи не захотіли підтвердити подробиці затримання та самої справи.

Видання поспілкувалася з чоловіком, який стверджує, що був найкращим другом Олександра А. у Гайнсберзі, а також з його орендодавцем та співробітниками органів влади в Німеччині та Україні. Зі спілкування випливає, що підозрюваний виконав замовне убивство, будучи так званим "одноразовим агентом" – дрібним злочинцем із зв’язками в Москві.

В Німеччині протягом останніх років неодноразово затримували ймовірних "одноразових агентів" на замовлення Росії – тобто осіб без офіційного статусу співробітника спецслужб, яких вербують для ризикованих операцій на короткий термін.

У Німеччині, за словами знайомих підозрюваного, Олександр А. не виділявся своїми пропутінськими висловлюваннями. Він нібито ніколи не говорив про політику, а лише про те, що він проти війни.

Він часто тренував м’язи вранці та займався боксом у фітнес-клубі. У другій половині дня він відвідував мовну школу, щоб після складання іспиту почати працювати в охоронній компанії.

Як вважається, Олександр А. приїхав до Гайнсберга ще у 2022 році, проте до сьогодні він мало спілкувався з місцевими жителями і не мав стосунків. Пополудні він часто проводив час із другом на автовокзалі, сидячи на дерев’яній лавці біля зупинки.

Наразі Олександр А. перебуває під вартою в Кельні в очікуванні екстрадиції. Він відмовився від допомоги українського консульства.

21 травня 2025 року Андрія Портнова застрелили у Мадриді.

Про затримання підозрюваного у вбивстві Портнова 25 лютого 2026 року повідомила Національна поліція Іспанії.

Влада Німеччини розглядає питання про його екстрадицію.