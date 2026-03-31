Немецкое издание Die Zeit рассказало подробности об украинце Александре А., задержанном в Германии по подозрению в убийстве в Мадриде бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова.

Об этом говорится в публикации издания от 31 марта, пишет "Европейская правда".

Считается, что после совершения преступления в столице Испании Александр А. (по данным "УП", это Азизов Александр Азизович. – Ред.) сбежал в Германию. В его квартире в Хайнсберге полиция, кроме плантации конопли, якобы также обнаружила оружие, из которого, как считается, был убит Портнов. Впрочем, ни один из уполномоченных органов не захотел подтвердить подробности задержания и самого дела.

Издание пообщалось с мужчиной, который утверждает, что был лучшим другом Александра А. в Хайнсберге, а также с его арендодателем и сотрудниками органов власти в Германии и Украине. Из бесед следует, что подозреваемый совершил заказное убийство, будучи так называемым "одноразовым агентом" – мелким преступником со связями в Москве.

В Германии в последние годы неоднократно задерживали предполагаемых "одноразовых агентов" по заказу России – то есть лиц без официального статуса сотрудника спецслужб, которых вербуют для рискованных операций на короткий срок.

В Германии, по словам знакомых подозреваемого, Александр А. не выделялся своими пропутинскими высказываниями. Он якобы никогда не говорил о политике, а только о том, что он против войны.

Он часто тренировал мышцы по утрам и занимался боксом в фитнес-клубе. Во второй половине дня он посещал языковую школу, чтобы после сдачи экзамена начать работать в охранной компании.

Как считается, Александр А. приехал в Хайнсберг еще в 2022 году, однако до сих пор он мало общался с местными жителями и не имел отношений. Во второй половине дня он часто проводил время с другом на автовокзале, сидя на деревянной скамейке возле остановки.

В настоящее время Александр А. находится под стражей в Кельне в ожидании экстрадиции. Он отказался от помощи украинского консульства.

21 мая 2025 года Андрея Портнова застрелили в Мадриде.

О задержании подозреваемого в убийстве Портнова 25 февраля 2026 года сообщила Национальная полиция Испании.

Власти Германии рассматривают вопрос о его экстрадиции.