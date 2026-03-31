Єврокомісар попередив ЄС про можливі тривалі перебої на енергетичних ринках через війну в Ірані

Європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен порадив урядам країн ЄС підготуватися до "тривалих перебоїв" роботи енергетичних ринків внаслідок війни з Іраном.

Про це він написав у листі до міністрів енергетики країн ЄС, з яким ознайомилося Reuters, пише "Європейська правда".

У листі Йоргенсен зазначив, що урядам "рекомендується вчасно підготуватися до можливого тривалого зриву роботи ринків".

Він наголосив, що Брюссель особливо стурбований у короткостроковій перспективі постачанням до Європи нафтопродуктів, таких як авіаційне паливо та дизельне пальне.

У листі йдеться, що уряди повинні уникати будь-яких заходів, які могли б збільшити споживання палива, обмежити торгівлю нафтопродуктами або стримати виробництво на європейських нафтопереробних заводах, що переробляють ці продукти.

"Державам-членам рекомендується відкласти будь-які нетермінові роботи з технічного обслуговування нафтопереробних заводів", – додав він.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Тоді ж польський уряд ухвалив рішення про зниження податку на додану вартість та акцизного податку на пальне у зв’язку зі зростанням світових цін на тлі війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.