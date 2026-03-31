Еврокомиссар предупредил ЕС о возможных долгих перебоях на энергорынках из-за войны в Иране

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен посоветовал правительствам стран ЕС подготовиться к "длительным перебоям" работы энергетических рынков в результате войны с Ираном.

Об этом он написал в письме к министрам энергетики стран ЕС, с которым ознакомилось Reuters, пишет "Европейская правда".

В письме Йоргенсен отметил, что правительствам "рекомендуется вовремя подготовиться к возможному длительному срыву работы рынков".

Он отметил, что Брюссель особенно обеспокоен в краткосрочной перспективе поставками в Европу нефтепродуктов, таких как авиационное топливо и дизельное топливо.

В письме говорится, что правительства должны избегать любых мер, которые могли бы увеличить потребление топлива, ограничить торговлю нефтепродуктами или сдержать производство на европейских нефтеперерабатывающих заводах, перерабатывающих эти продукты.

"Государствам-членам рекомендуется отложить любые несрочные работы по техническому обслуживанию нефтеперерабатывающих заводов", – добавил он.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

Тогда же польское правительство приняло решение о снижении налога на добавленную стоимость и акцизного налога на топливо в связи с ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.