У центрі Гамбурга виловили з води вовка, який вкусив жінку за обличчя

Німецька поліція в понеділок увечері схопила в центрі Гамбурга вовка, який раніше покусав жінку – це перший напад вовка на людину в Німеччині з 1998 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NDR.

За інформацією поліції, вовк покусав жінку на торговій вулиці Гроссе Бергштрасе, поблизу магазину Ikea. Ймовірно, жінка намагалася вивести з торгової вулиці тварину, яка кілька разів врізалась у скляну вітрину. Під час цього вовк укусив її в обличчя. Деталі того, як це трапилось, не повідомляють.

Медики надали жінці першу медичну допомогу, після чого її госпіталізували. Рану зашили, і після цього жінка змогла залишити лікарню.

Згідно з повідомленням органів влади, це перший напад вовка на людину в Німеччині з 1998 року. Клаус Гаклендер, експерт з вовків Німецького фонду диких тварин, зазначив, що імовірність потраплянні вовків у міста зросла через велику кількість цих тварин у природі.

Після інциденту з пораненою жінкою вовка помітили на Фельдштрасе біля виставкових залів. Поліцейські змогли виявити його, коли він плавав в озері на річці Альстер. За допомогою петлі його витягли з води.

На території будівельного майданчика колишнього закладу Alex тварина ще чинила опір, поліцейські з щитами утримували її понад годину.

Завідувач відділу міських мисливців з районного управління Альтони разом з ветеринаром забрали вовка. Тварина почувалась добре, але вона була збуджена і повинна була трохи заспокоїтися. Експерти доставили вовка в комплекс дикої природи Кльовенштеєн ще в той самий вечір за допомогою транспорту для диких тварин.

Тварину планують випустити в дику природу. Коли саме це станеться та в якому конкретно місці, поки що невідомо.

Нагадаємо, торік 8 травня Європейський парламент підтримав зниження охоронного статусу вовків з "суворо захищеного" до "захищеного", що спрощує відстріл там, де популяція вовків стала проблемою.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році. Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.