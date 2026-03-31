В центре Гамбурга выловили из воды волка, который укусил женщину за лицо

Немецкая полиция в понедельник вечером схватила в центре Гамбурга волка, который ранее покусал женщину – это первое нападение волка на человека в Германии с 1998 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NDR.

По информации полиции, волк покусал женщину на торговой улице Гроссе Бергштрассе, вблизи магазина Ikea. Вероятно, женщина пыталась вывести с торговой улицы животное, которое несколько раз врезалось в стеклянную витрину. Во время этого волк укусил ее в лицо. Детали того, как это случилось, не сообщают.

Медики оказали женщине первую медицинскую помощь, после чего ее госпитализировали. Рану зашили, и после этого женщина смогла покинуть больницу.

Согласно сообщению органов власти, это первое нападение волка на человека в Германии с 1998 года. Клаус Гаклендер, эксперт по волкам Немецкого фонда диких животных, отметил, что вероятность попадании волков в города возросла из-за большого количества этих животных в природе.

После инцидента с раненой женщиной волка заметили на Фельдштрассе возле выставочных залов. Полицейские смогли обнаружить его, когда он плавал в озере на реке Альстер. С помощью петли его вытащили из воды.

На территории строительной площадки бывшего заведения Alex животное еще сопротивлялось, полицейские со щитами удерживали его более часа.

Заведующий отделом городских охотников из районного управления Альтоны вместе с ветеринаром забрали волка. Животное чувствовало себя хорошо, но оно было возбуждено и должно было немного успокоиться. Эксперты доставили волка в комплекс дикой природы Клёвенштейн еще в тот же вечер с помощью транспорта для диких животных.

Животное планируют выпустить в дикую природу. Когда именно это произойдет и в каком конкретно месте, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году 8 мая Европейский парламент поддержал снижение охранного статуса волков со "строго защищенного" до "защищенного", что упрощает отстрел там, где популяция волков стала проблемой.

Это было личной инициативой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году. Также ее поддерживали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.