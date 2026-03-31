У Празі затримали іноземця, підозрюваного в нападі на Російський дім

Чеська поліція повідомила у вівторок, що затримала іноземця, підозрюваного у нападі із застосуванням коктейлів Молотова на російський культурний центр у Празі минулого тижня.

Про це поліція розповіла у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами поліції, підозрюваний самостійно з’явився до правоохоронців і зізнався у нападі на Російський дім, який він готував ще з минулого літа.

"Йдеться про іноземця, який, за його словами, планував цю акцію та готувався до неї з літа 2025 року. Сьогодні щодо нього будуть проведені стандартні процедури кримінального провадження", – повідомила поліція у вівторок, не вказавши національну приналежність затриманого.

Російський дім (Російський центр науки і культури) перебуває в управлінні російського державного агентства "Россотрудничество", яке після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році потрапило до європейського санкційного списку за поширення прокремлівської пропаганди.

За останні кілька років діяльність празького центру під виглядом культури була розширена до систематичного просування прокремлівських наративів і політичного бачення.

У ніч проти 27 березня чеська поліція і пожежники прибули в Російський дім у Празі після того, як невідомий кинув у будівлю кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Чехії Даніела Коштовала після цього інциденту.