Чешская полиция сообщила во вторник, что задержала иностранца, подозреваемого в нападении с применением коктейлей Молотова на российский культурный центр в Праге на прошлой неделе.

По словам полиции, подозреваемый самостоятельно явился к правоохранителям и признался в нападении на Русский дом, которое он готовил еще с прошлого лета.

"Речь идет об иностранце, который, по его словам, планировал эту акцию и готовился к ней с лета 2025 года. Сегодня в отношении него будут проведены стандартные процедуры уголовного производства", – сообщила полиция во вторник, не указав национальную принадлежность задержанного.

Русский дом (Российский центр науки и культуры) находится в управлении российского государственного агентства "Россотрудничество", которое после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году попало в европейский санкционный список за распространение прокремлевской пропаганды.

За последние несколько лет деятельность пражского центра под видом культуры была расширена до систематического продвижения прокремлевских нарративов и политического видения.

В ночь на 27 марта чешская полиция и пожарные прибыли в Русский дом в Праге после того, как неизвестный бросил в здание несколько бутылок с зажигательной смесью.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Чехии Даниэла Коштовала после этого инцидента.