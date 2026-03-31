Знайдено фуру з 12 тоннами батончиків KitKat, яку "викрали" дорогою до Польщі

Компанія KitKat повідомила про вирішення ситуації з викраденою дорогою з Італії до Польщі вантажівкою з 12 тоннами батончиків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rai News

Компанія, що входить до складу агропромислового гіганта Nestlé, оголосила про повернення вантажу шоколадних батончиків, який зник нещодавно.

"Ми можемо підтвердити, що 12 тонн KitKat у наявності" – повідомили в компанії без жодних подробиць.

"Продукти були викрадені під час транспортування з нашого заводу в центральній Італії до місця призначення в Польщі, – заявили в компанії, – ми співпрацюємо з місцевими органами влади у розслідуванні, зокрема аналізуючи ланцюг постачання наших партнерів. Хороша новина полягає в тому, що немає підстав для занепокоєння щодо безпеки споживачів, і це не вплине на пропозицію".

Компанія продовжує бути досить скупою на деталі: невідомо, де саме було викрадено вантаж і як його було знайдено.

Днями KitKat жартував з цього приводу: "Хоча ми й цінуємо винятковий смак злочинців, залишається фактом, що крадіжка товарів є проблемою, яка набуває все більшого масштабу для компаній будь-якого розміру".

