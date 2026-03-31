Найдена фура с 12 тоннами батончиков KitKat, которую "похитили" по дороге в Польшу

Компания KitKat сообщила о разрешении ситуации с похищенным по дороге из Италии в Польшу грузовиком с 12 тоннами батончиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rai News

Компания, входящая в состав агропромышленного гиганта Nestlé, объявила о возвращении груза шоколадных батончиков, который исчез недавно.

"Мы можем подтвердить, что 12 тонн KitKat в наличии" – сообщили в компании без каких-либо подробностей.

"Продукты были похищены во время транспортировки с нашего завода в центральной Италии к месту назначения в Польше, – заявили в компании, – мы сотрудничаем с местными органами власти в расследовании, в частности анализируя цепь поставок наших партнеров. Хорошая новость заключается в том, что нет оснований для беспокойства относительно безопасности потребителей, и это не повлияет на предложение".

Компания продолжает быть довольно скупой на детали: неизвестно, где именно был похищен груз и как он был найден.

На днях KitKat шутил по этому поводу: "Хотя мы и ценим исключительный вкус преступников, остается фактом, что кража товаров является проблемой, которая приобретает все больший масштаб для компаний любого размера".

