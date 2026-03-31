Фінляндія вночі піднімала винищувачі через триваючі українські удари по портах РФ

Фінляндія минулої ночі піднімала для патрулювання винищувачі через потенційну можливість потрапляння в її повітряний простір ударних БпЛА, які знову атакували порти РФ на Балтійському морі.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це розповіли на брифінгу посадовців щодо безпекової ситуації для Фінляндії у контексті останніх інцидентів.

Командувач Повітряних сил, генерал-майор Тімо Херранен зазначив, що фінські військові мають достатню ситуаційну обізнаність про "триваючі безпілотні операції" поруч з кордонами країни.

"Так, минулої ночі наші винищувачі були у повітрі майже увесь час", – зазначив Херранен.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо зазначив, що у наступні роки Фінляндія вкладатиме значні кошти у розвиток спроможностей для виявлення і нейтралізації безпілотників, а якщо виникне потреба робити це невідкладно, буде виділене додаткове фінансування.

Орпо акцентував, що Україна має право на самозахист. Він також припустив, що ближчим часом нальоти українських БпЛА на російські порти у Фінській затоці триватимуть далі.

Він зазначив, що Фінляндія не вважає за необхідне просити союзників про якусь підтримку у зв’язку з ризиками від "заблукалих" безпілотників, але підтримує тісні контакти з європейськими лідерами щодо цього питання.

Як відомо, упродовж тижня системних ударів України по російських портах на Балтійському морі, що відіграють ключову роль для експорту нафти, у низці випадків ударні БпЛА залетіли на територію держав Балтії та навіть Фінляндії.

В МЗС України перепросили перед партнерами за ці випадки.

Вранці 31 березня на території Естонії знову знайшли безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

Водночас Москва просуває наратив, що ці країни нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах.

У Молдові тим часом вчергове зафіксували порушення повітряного простору російським БпЛА типу "Шахед".