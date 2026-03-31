Финляндия ночью поднимала истребители из-за продолжающихся украинских ударов по портам РФ

Финляндия прошлой ночью поднимала для патрулирования истребители из-за потенциальной возможности попадания в ее воздушное пространство ударных БПЛА, которые снова атаковали порты РФ на Балтийском море.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом рассказали на брифинге чиновников по ситуации с безопасностью Финляндии в контексте последних инцидентов.

Командующий Воздушных сил, генерал-майор Тимо Херранен отметил, что финские военные имеют достаточную ситуационную осведомленность о "продолжающихся беспилотных операциях" рядом с границами страны.

"Да, прошлой ночью наши истребители были в воздухе почти все время", – отметил Херранен.

Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что в последующие годы Финляндия будет вкладывать значительные средства в развитие возможностей для выявления и нейтрализации беспилотников, а если возникнет необходимость делать это безотлагательно, будет выделено дополнительное финансирование.

Орпо акцентировал, что Украина имеет право на самозащиту. Он также предположил, что в ближайшее время налеты украинских БпЛА на российские порты в Финском заливе будут продолжаться.

Он отметил, что Финляндия не считает необходимым просить союзников о какой-то поддержке в связи с рисками от "заблудившихся" беспилотников, но поддерживает тесные контакты с европейскими лидерами по этому вопросу.

Как известно, в течение недели системных ударов Украины по российским портам на Балтийском море, которые играют ключевую роль для экспорта нефти, в ряде случаев ударные БпЛА залетели на территорию государств Балтии и даже Финляндии.

В МИД Украины извинились перед партнерами за эти случаи.

Утром 31 марта на территории Эстонии снова нашли беспилотник, который разбился там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В то же время Москва продвигает нарратив, что эти страны якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам.

В Молдове тем временем в очередной раз зафиксировали нарушение воздушного пространства российским БпЛА типа "Шахед".