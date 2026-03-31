Глава Пентагона заявляет, что США противостоят российской помощи Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон осведомлен о помощи, которую Россия и Китай оказывают Ирану, и принимает соответствующие меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Хегсет заявил во время пресс-брифинга.

На вопрос журналистов о сообщениях о помощи Ирану со стороны России и Китая Хегсет заверил, что США "решают этот вопрос", при этом не объявляя об этих шагах публично.

"Что касается России и Китая, мы точно знаем, что они делают, что они делают или не делают. Нам не нужно публично объявлять, что это такое, но где необходимо, мы решаем этот вопрос, мы смягчаем его последствия или противостоим этому лоб в лоб", – сказал глава Пентагона.

Ранее главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас обвинила Россию в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая помогла Тегерану нанести удар по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявлял, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

По данным СМИ, Россия предложила США сделку, по которой Кремль прекратил бы передавать Ирану разведывательную информацию, такую как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит предоставлять Украине разведданные о РФ. Утверждается, что США отказались от этого предложения.