В итальянском правительстве прокомментировали отказ США в использовании авиабазы

Правительство Италии разъяснило ситуацию с недопуском американских военных самолетов на авиабазу Сигонелла на Сицилии, отрицая, что речь идет о постоянном запрете на использование аэропорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство ANSA.

Министр обороны Гвидо Крозетто опроверг сообщения о том, что Италия решила приостановить использование своих баз американскими войсками.

Издание отмечает, что запрос США на использование базы Сигонелла был отклонен Италией, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков, что не предусмотрено двусторонним договором между странами. Такое разрешение сначала должен одобрить итальянский парламент.

"Международные соглашения четко регулируют и разграничивают то, что требует специального разрешения правительства (для чего было решено всегда привлекать Парламент), без чего не могут быть сделаны никакие уступки, и то, что считается технически разрешенным, поскольку это включено в соглашения. Министр должен лишь обеспечить их выполнение", – написал министр обороны в X.

В правительстве добавили, что этот инцидент не повлечет напряженности в отношениях между Вашингтоном и Римом.

'Все запросы тщательно рассматриваются в каждом отдельном случае, как это всегда делалось и в прошлом. Нет никаких критических вопросов или трений с международными партнерами. В частности, отношения с Соединенными Штатами являются прочными и базируются на полном и лояльном сотрудничестве", – говорится в заявлении правительства.

Ранее американский президент Дональд Трамп пожаловался, что Франция запретила самолетам, перевозящим военную технику, предназначенную для Израиля, пролетать над своей территорией.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Франция не закрывала свое воздушное пространство военным самолетам США, которые перевозят оборудование для операции против Ирана.

Ранее стало известно, что Испания запретила использование своего воздушного пространства самолетам США, привлеченным к военной кампании против Ирана.