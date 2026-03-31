ЗМІ: українські дрони ймовірно "заблукали" у Фінляндію та країни Балтії через дію РЕБ

У період, коли кілька українських ударних дронів "заблукали" на територію Фінляндії, над регіоном спостерігалися великі перебої з GPS, що ймовірно і пояснює ці інциденти.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Журналісти дослідили дані кількох сервісів, що збирають великі масиви даних та аналізують "аномалії" з GPS-сигналом. Це, зокрема, сервіс Gpswise та кілька інших.

За даними Gpswise, спостерігались дуже значні збої GPS над Фінською затокою довкола Петербурга – куди була спрямована атака українських БпЛА, над Естонією та значною територією на півдні Фінляндії.

Дані ще кількох сервісів також вказують на значні перебої з GPS над Фінською затокою та у Фінляндії перед тим, як туди залетіли українські безпілотники.

У публічних коментарях фінські посадовці припускали, що причиною випадку могло бути придушення сигналу GPS російськими засобами РЕБ, проте це не подавали як підтверджений факт.

Останніми днями на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як "заблукалі" українські апарати. Два підтверджено впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону. В усіх випадках ніхто не постраждав.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це найімовірніше наслідок впливу російських засобів РЕБ.