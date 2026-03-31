СМИ: украинские дроны, вероятно, залетели в Финляндию и страны Балтии из-за действий РЭБ

В период, когда несколько украинских ударных дронов "заблудились" на территории Финляндии, над регионом наблюдались значительные перебои с GPS, что, вероятно, и объясняет эти инциденты.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Журналисты изучили данные нескольких сервисов, которые собирают большие массивы данных и анализируют "аномалии" с GPS-сигналом. Это, в частности, сервис Gpswise и несколько других.

По данным Gpswise, наблюдались очень значительные сбои GPS над Финским заливом вокруг Петербурга – куда и была направлена атака украинских БПЛА, над Эстонией и значительной территорией на юге Финляндии.

Данные еще нескольких сервисов также указывают на значительные перебои с GPS над Финским заливом и в Финляндии перед тем, как туда залетели украинские беспилотники.

В публичных комментариях финские чиновники предполагали, что причиной инцидента могло быть подавление сигнала GPS российскими средствами РЭБ, однако это не представлялось как подтвержденный факт.

В последние дни на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как "заблудившиеся" украинские аппараты. Два подтвержденно упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера неподалеку от российской границы. Во всех случаях никто не пострадал.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины принесли извинения странам Балтии и Финляндии за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.