Туск: венгерское руководство давно вышло из ЕС, в отличие от Венгрии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Венгрия "является и будет" страной ЕС, в отличие от своего нынешнего руководства, которое "давно вышло оттуда".

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал короткое сообщение в своем X.

"Венгрия является и будет в Европейском Союзе. А Виктор Орбан и его глава МИД давно вышли из Европы", – написал Дональд Туск.

Hungary is and will be in the European Union. Victor Orbán and his foreign minister left Europe long ago. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 31, 2026

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее приравнял предвыборную поддержку Орбана к помощи России – в контексте внутреннего политического спора с президентом Каролем Навроцким, который недавно ездил в Будапешт.

Напомним, через две недели в Венгрии состоятся парламентские выборы, по итогам которых многолетний премьер страны Виктор Орбан может проиграть оппозиционной "Тисе" во главе с Петером Мадяром.

Однако в ЕС обсуждают и варианты действий на случай, если Орбану удастся удержать власть и Венгрия продолжит препятствовать важным решениям Евросоюза.