Сибіга та Каллас висловилися щодо координації між очільниками МЗС Росії та Угорщини
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко розкритикував свого угорського колегу Петера Сійярто після викриття прямої координації дій між главами МЗС Угорщини й Росії.
Про це він сказав під час спільної із головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".
Сибіга заявив, що те, чим займається Сійярто – це "запопадливе звітування перед російськими патронами".
"Огидно, це сором і воно дійсно має бути предметом розслідування. Професія дипломата презюмує, що ти маєш бути обережний у своїх розмовах. Розуміючи ситуацію, з угорськими партнерами ми були ще більш дипломатичні, ніж завжди", – наголосив він.
На думку Сибіги, така ситуація становить загрозу.
"Це становить загрозу на тих дискусійних майданчиках, які мають місце в Європейському Союзі, в тому числі закритих. Україна часто запрошується і брифує про об'єктивну ситуацію. Тому дуже хочеться, щоб була належна реакція на цей прояв", – додав він.
Каллас також коротко прокоментувала цю ситуацію.
"Європейські міністри повинні працювати на благо Європи, а не Росії", – наголосила головна дипломатка ЄС.
Як повідомляла "Європейська правда", 31 березня у ЗМІ злили аудіозаписи розмови Лаврова та Сійярто, які проливають світло на їхні контакти на тлі скандалу про можливу передачу Будапештом Москві деталей закритих обговорень у ЄС.
Серед розмов, зокрема, була й така, що стосувалася лобіювання Сійярто зняття санкцій ЄС проти сестри російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлової.
Після цього Сійярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти РФ та заявив, що "регулярно консультується і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС, щодо санкційних заходів".
В Єврокомісії нагадали, що Сійярто вже отримував зауваження щодо неприпустимості розголошення інформації із засідань Ради ЄС.