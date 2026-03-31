Сибига и Каллас высказались по поводу координации между главами МИД РФ и Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига резко раскритиковал своего венгерского коллегу Петера Сийярто после того, как стало известно о прямой координации действий между главами МИД Венгрии и России.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой дипломатического ведомства ЕС Каей Каллас в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сибига заявил, что то, чем занимается Сийярто, – это "усердная отчетность перед российскими покровителями".

"Это отвратительно, это позор, и это действительно должно стать предметом расследования. Профессия дипломата предполагает, что ты должен быть осторожен в своих разговорах. Понимая ситуацию, с венгерскими партнерами мы были еще более дипломатичны, чем обычно", – подчеркнул он.

По мнению Сибиги, такая ситуация представляет угрозу.

"Это представляет угрозу на тех дискуссионных площадках, которые имеют место в Европейском Союзе, в том числе закрытых. Украину часто приглашают и она информирует об объективной ситуации. Поэтому очень хочется, чтобы была надлежащая реакция на это проявление", – добавил он.

Каллас также кратко прокомментировала эту ситуацию.

"Европейские министры должны работать на благо Европы, а не России", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 31 марта в СМИ были опубликованы аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ и заявил, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, по поводу санкционных мер".

В Еврокомиссии напомнили, что Сийярто уже получал замечания относительно недопустимости разглашения информации с заседаний Совета ЕС.