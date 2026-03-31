МИД: Россия намеренно направляет украинские дроны в страны Балтии

Данные разведки свидетельствуют о том, что инциденты с дронами, которые в течение последних нескольких дней фиксировались в странах Балтии, были сознательно спровоцированы Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сибига заявил, что Украина никогда не направляла дроны против стран Балтии. Также он подчеркнул, что Украина работает с партнерами, чтобы обезопасить страны от таких инцидентов в будущем.

"Кроме того, я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России", – подчеркнул Сибига.

По его словам, в настоящее время имеются данные разведки, свидетельствующие о том, что РФ специально отклоняет дроны в страны Балтии "с целью использования этих инцидентов в своих информационных целях".

"Я благодарен всем нашим партнерам, балтийцам, а также финнам, которые вместе с нами четко заявляют: "Причина этих инцидентов – в России". Именно российская война создала все эти угрозы, и именно Россию нужно заставить к миру", – добавил украинский министр.

В последние дни на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли три беспилотника, которые идентифицировали как "заблудившиеся" украинские аппараты. Два, как подтверждено, упали в воскресенье 28 марта, еще один нашли 31 марта на льду озера недалеко от российской границы. Во всех случаях никто не пострадал.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, разбившийся там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины принесли извинения странам Балтии и Финляндии за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.