США підвищили рівень небезпеки для Кіпру

США підвищили рівень туристичної небезпеки для Кіпру, закликаючи людей переглянути свої плани щодо поїздки туди.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

У Держдепі США закликали охочих відвідати Кіпр "переглянути рішення про подорож через загрозу збройного конфлікту та обмежену допомогу посольства США".

Також зазначається, що Держдеп США дозволив працівникам, чия присутність не є критично важливою, та членам їхніх сімей покинути Кіпр через ризики для безпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, Кіпр скасував засідання міністрів у справах ЄС після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на острові.

Протягом дня 2 березня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Через загрозу дрона евакуювали людей з аеропорту міста Пафос, що за 60 кілометрів від авіабази.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.