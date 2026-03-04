США повысили уровень опасности для Кипра

США повысили уровень туристической опасности для Кипра, призывая людей пересмотреть свои планы относительно поездки туда.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

В Госдепе США призвали желающих посетить Кипр "пересмотреть решение о путешествии из-за угрозы вооруженного конфликта и ограниченной помощи посольства США".

Также отмечается, что Госдеп США разрешил сотрудникам, чье присутствие не является критически важным, и членам их семей покинуть Кипр из-за рисков для безопасности.

Напомним, в понедельник, 2 марта, Кипр отменил заседание министров по делам ЕС после того, как иранский беспилотник нанес удар по британской авиабазе на острове.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Из-за угрозы дрона эвакуировали людей из аэропорта города Пафос, что в 60 километрах от авиабазы.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.