Макрон выразил поддержку Испании на фоне угроз Трампа
Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с премьером Испании Педро Санчесом выразил ему поддержку в связи с угрозами президента США Дональда Трампа.
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Елисейском дворце.
Макрон в телефонном разговоре с Санчесом 4 марта выразил ему "европейскую солидарность со стороны Франции, учитывая недавние угрозы экономическим принуждением, которые вчера прозвучали в адрес Испании", отметили в Елисейском дворце.
Президент Европейского совета Антониу Кошта также звонил Санчесу и выразил "полную солидарность ЕС с Испанией".
Напомним, Дональд Трамп пригрозил "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана.
Это произошло после того, как Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН".
В правительстве Испании в ответ на угрозы Трампа призвали его уважать отношения между двумя странами.