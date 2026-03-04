Макрон выразил поддержку Испании на фоне угроз Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с премьером Испании Педро Санчесом выразил ему поддержку в связи с угрозами президента США Дональда Трампа.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Елисейском дворце.

Макрон в телефонном разговоре с Санчесом 4 марта выразил ему "европейскую солидарность со стороны Франции, учитывая недавние угрозы экономическим принуждением, которые вчера прозвучали в адрес Испании", отметили в Елисейском дворце.

Президент Европейского совета Антониу Кошта также звонил Санчесу и выразил "полную солидарность ЕС с Испанией".

Напомним, Дональд Трамп пригрозил "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее несогласия с американской военной операцией против Ирана.

Это произошло после того, как Испания отказала США в доступе к авиабазам на своей территории для "чего-либо, что не предусмотрено договором и не выходит за пределы Устава ООН".

В правительстве Испании в ответ на угрозы Трампа призвали его уважать отношения между двумя странами.