У Трампа говорят, что Испания "подвергла риску жизни американцев"

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил испанское правительство в том, что оно поставило под угрозу жизни американцев после отказа предоставить доступ к авиабазам на своей территории для американских атак на Иран.

Об этом Бессент заявил в интервью телеканалу CNBC, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, разочарование президента США Дональда Трампа действиями Испании было "оправданным", поскольку испанцы "повели себя ужасно".

"Они единственные среди членов НАТО не выполняют требования Альянса (по расходам на оборону. – Ред.)… А потом было неприемлемо, что в течение выходных испанцы были крайне неблагосклонны к сотрудничеству в отношении американских баз и того, что мы могли делать с нашими самолетами, когда мы начали выполнять операцию "Эпическая ярость", – сказал Бессент.

Он добавил, что любые действия, которые мешают США вести войну против Ирана самым быстрым и эффективным образом, "ставят под угрозу жизни американцев".

"Испанцы поставили под угрозу жизни американцев", – убежден Бессент.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "прекратить всю торговлю с Испанией" на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

В правительстве Испании в ответ на угрозы Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между двумя странами.

А премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.