МИД Украины о решении Словакии по аварийному электроснабжению: "выстрел себе в ногу"

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Словакия в случае реализации своих намерений по разрыву контракта на аварийные поставки электроэнергии Украине навредит сама себе.

Об этом в комментарии СМИ сказал представитель МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Спикер отметил, что намерения Словакии разорвать контракт на поставку аварийной электроэнергии в Украину можно сравнить с "подготовкой к выстрелу себе в ногу, вернее – в ноги собственных энергетических компаний".

"Украина эту электроэнергию закупает, а не получает бесплатно. Поэтому правительство Фицо просто лишит словацкие компании заработка, в то время как Украина получит эту электроэнергию из других источников", – прокомментировал Георгий Тихий.

"Объяснение таких странных намерений только одно: для Фицо речь идет не о гражданах Словакии, а о сохранении его экономических связей с РФ – даже ценой ущерба словацкому бизнесу", – добавил он.

Спикер отметил, что предложение президента Украины словацкому премьеру Роберту Фицо о встрече в Украине остается в силе.

Напомним, 4 марта государственная компания Словакии SEPS сообщила о намерении разорвать контракт с украинским "Укрэнерго" на аварийные поставки электроэнергии после того, как этот шаг одобрило правительство страны.

Такой шаг Фицо инициировал 23 февраля из-за остановки поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Братислава и Будапешт считают причиной остановки транзита политическое решение Украины, а не повреждение инфраструктуры трубопровода в результате российских ударов.