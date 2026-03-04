Украина отреагировала на решение Путина отдать Сийярто двух военнопленных

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение хозяина Кремля Владимира Путина отдать главе венгерского МИД Петеру Сийярто двух украинских военнопленных, которые также имеют гражданство Венгрии.

Об этом "Европейской правде" сообщили в украинском МИД.

Как отметили в МИД, украинской стороне не предоставили информации о том, кто именно был освобожден из российского плена.

"Поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули", – сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что для Украины вопрос возвращения людей из плена – приоритетный.

"Вместе с тем вынуждены констатировать, что Москва и Будапешт уже не впервые манипулируют чувствительным вопросом военнопленных. Не может не поражать цинизм, когда вопрос освобождения людей делают частью политического пиара перед выборами в Венгрии и разменной монетой в отношениях с Кремлем", – добавили в МИД.

Украина также осудила "манипуляции этнической картой, которые звучат с венгерской стороны".

"Настоящие гуманитарные усилия, которые прилагают те государства мира, которые искренне помогают Украине освобождать людей из плена и защищать жизнь, никогда не сопровождаются таким циничным пиаром и политизацией. Важно, чтобы жизнь имела высшую ценность", – резюмировали в МИД.

Как известно, Путин на встрече с Сийярто в Москве пообещал отпустить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые имеют гражданство Венгрии.

Во время встречи Путин указал, что вопрос о пленных поднимал во вторник венгерский премьер Виктор Орбан в ходе телефонного разговора.

Также стоит отметить, что Сейярто заявлял о вызове посла Украины из-за "насильственной охоты" за венграми для мобилизации.

А еще ранее глава венгерского МИД поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, поскольку, как он считает, мобилизация в Украине мешает завершить развязанную РФ войну.