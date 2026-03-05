В Германии начался процесс над предполагаемыми членами праворадикальной террористической группы

В четверг в Германии начинается процесс по делу праворадикальной террористической организации, в которую входили 15-летние подростки.

Об этом пишет Tagesshau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, дело касается инцидента, произошедшего в конце осени 2024 года. Тогда двое 15-летних подростков подошли к культурному центру в Альтдеберне на юге Бранденбурга и, по данным следователей, один из них разбил окно и вылил внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, а другой снимал инцидент на камеру.

Вскоре культурный центр охватил огонь. В другой части здания в это время спали руководители центра вместе со своим ребенком и еще один мужчина.

Двое вероятных поджигателей вместе с еще шестью подростками и молодыми мужчинами предстанут перед сенатом государственной безопасности Высшего земельного суда Гамбурга. Среди пунктов обвинения – покушение на убийство, тяжкий поджог и членство в террористической организации.

Группировка, к которой они якобы принадлежали, называлась "Последняя волна обороны".

По данным следствия, эту группу создал ныне 16-летний парень из Нойбукова в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. В апреле 2024 года Беньямин Г., как утверждают следователи, создал чат-группу "Последняя волна обороны", к которой вскоре начали присоединяться молодые неонацисты из нескольких федеральных земель.

По результатам расследования, подозреваемый вместе с ныне 19-летним парнем из Висмара выступал в группе как лидер и так к нему и обращались. Следователи нашли в чатах сообщения Г., в которых он призывал нападать на мигрантов и поджигать их дома.

Другие вероятные члены группы в январе 2025 года якобы пытались поджечь приют для беженцев в тюринском Шмелльне.

Кроме того, некоторые из обвиняемых якобы планировали нападение на центр для искателей убежища в Зенфтенберге (Бранденбург) с целью убить людей. Однако до совершения нападения полиция арестовала первых трех подозреваемых.

Через несколько недель задержали еще пятерых – и теперь, почти через год, все они предстали перед судом.

Судебный процесс по делу "Последней волны обороны" пока запланирован на май. Если суд признает несовершеннолетних обвиняемых виновными, их будут судить по ювенальному уголовному праву.

Те, кто на момент преступления уже были старшими подростками, могут быть осуждены как по ювенальному, так и по взрослому уголовному праву – это решение будет принимать суд. В любом случае им грозят длительные сроки заключения.

Напомним, в декабре в Германии начали расследование по поводу неонацистской музыки на рождественской ярмарке.

Летом стало известно, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" скрывает все большее количество правых экстремистов.