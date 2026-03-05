ЗМІ: США не поінформували Британію про деталі своєї атаки на Іран

США не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями чи термінами проведення ударів по Ірану перед початком спільної з Ізраїлем операції.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The Guardian.

Рішення США виключити посадовців Британії з офіційного кола осіб, поінформованих про повітряні удари, збіглося в часі з відмовою прем’єр-міністра країни Кіра Стармера у дозволі Вашингтону використовувати британські військові бази для проведення операції.

З того часу президент США Дональд Трамп висловив хвилю критики на адресу Британії та самого Стармера, заявивши зокрема: "Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем".

Урядові джерела заявили, що Британія зазвичай дотримується позиції США у військових питаннях, тому неможливо сказати, чи було незвичайним те, що Лондон не поінформували офіційно задовго до початку ударів.

Зазначається, що британський уряд знав про неминучість військової операції завдяки накопиченню військових сил США в регіоні, а також розвідувальним даним, але не отримав інформації про точний час та оперативні деталі атаки.

Тому рішення про евакуацію посольства Британії в Тегерані було ухвалене без точного розуміння про початок операції.

Нагадаємо, перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Очільник британського уряду також відповів на критику Трампа, заявивши, що він завжди діятиме в національних інтересах своєї країни.