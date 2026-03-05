СМИ: США не проинформировали Великобританию о деталях своей атаки на Иран

США не поделились с Великобританией точными оперативными деталями или сроками проведения ударов по Ирану перед началом совместной с Израилем операции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию The Guardian.

Решение США исключить должностных лиц Великобритании из официального круга лиц, проинформированных о воздушных ударах, совпало по времени с отказом премьер-министра страны Кира Стармера в разрешении Вашингтону использовать британские военные базы для проведения операции.

С тех пор президент США Дональд Трамп высказал волну критики в адрес Великобритании и самого Стармера, заявив в частности: "Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем".

Правительственные источники заявили, что Великобритания обычно придерживается позиции США в военных вопросах, поэтому невозможно сказать, было ли необычным то, что Лондон не проинформировали официально задолго до начала ударов.

Отмечается, что британское правительство знало о неизбежности военной операции благодаря накоплению военных сил США в регионе, а также разведывательным данным, но не получило информации о точном времени и оперативных деталях атаки.

Поэтому решение об эвакуации посольства Великобритании в Тегеране было принято без точного понимания о начале операции.

Напомним, перед началом операции США против Ирана Великобритания сперва отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, ссылаясь на международное право. Однако позже премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Глава британского правительства также ответил на критику Трампа, заявив, что он всегда будет действовать в национальных интересах своей страны.