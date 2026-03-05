Мелони подтвердила планы передать системы ПВО странам Персидского залива

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила планы правительства передать системы противовоздушной обороны странам Персидского залива, которые подвергаются атакам иранских дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в радиоинтервью, передает Corriere della Sera.

По словам Мелони, этот шаг должен одобрить парламент. Палата депутатов Италии будет голосовать за поставки военной помощи Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам в четверг, 5 марта.

"Как и Великобритания, Франция и Германия, Италия также намерена направить помощь странам Персидского залива, в частности в сфере обороны, и в том числе противовоздушной обороны", – сказала премьер.

Она пояснила, что эта защита нужна прежде всего итальянским военным, которые находятся на американских базах на Ближнем Востоке.

"Это не только потому, что это дружественные страны, но и прежде всего потому, что в регионе живут десятки тысяч итальянцев, и там размещено около 2 тысяч итальянских военнослужащих – людей, которых мы хотим и должны защищать", – заявила Мелони.

Среди прочего, Палата депутатов рассмотрит возможность предоставить США доступ к своим авиабазам для ударов по Ирану.

Мелони сообщила, что пока таких запросов от Вашингтона не было, а Рим будет руководствоваться исключительно положениями двусторонних договоров, регулирующих использование военных баз.

Напомним, на этой неделе министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страны Ближнего Востока обратились к Италии с просьбой передать им системы противовоздушной обороны для защиты от иранских атак, в частности комплексы SAMP/T, которые получает Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Тем временем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые взамен можно было продать странам Ближнего Востока.