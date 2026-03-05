ЄС схвалив захисні механізми для фермерів через торівлю з групою країн Південної Америки

Рада Європейського Союзу ухвалила регламент, який запроваджує двосторонні захисні положення Угоди про партнерство між ЄС та блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, мета цього регламенту – посилити захист фермерів ЄС, дозволивши швидко застосовувати захисні заходи у випадках, коли імпорт із країн МЕРКОСУР загрожує завдати серйозної шкоди виробникам у ЄС.

"Ми зобов’язалися захищати наших фермерів – і сьогодні виконали цю обіцянку. Фермери ЄС будуть краще захищені від раптових ринкових потрясінь і різкого зростання імпорту. Завдяки цьому регламенту ми зможемо швидко й ефективно реагувати, щоб зберегти наші сільськогосподарські інтереси, водночас поглиблюючи торговельні зв’язки з МЕРКОСУР", – заявив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Міхаел Даміанос.

Регламент базується на вже чинних механізмах захисту ЄС, але запроваджує швидші процедури та спрощені підстави для дій.

Зокрема він встановлює поріг у 5% понад середній показник за три роки для початку розслідування щодо "чутливих" продуктів. Такі розслідування мають завершуватися протягом чотирьох місяців, а тимчасові заходи можуть бути запроваджені протягом 21 дня в термінових випадках.

Також зазначається, що Європейська комісія також буде відстежувати імпорт чутливих сільськогосподарських товарів і буде регулярно публікувати звіти про ситуацію на ринку.

Ухвалений регламент тепер буде опублікований в Офіційному журналі Європейського Союзу і набуде чинності на 20-й день після публікації.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Занадто вільна торгівля: які наслідки для України матиме аграрна суперечка між країнами ЄС