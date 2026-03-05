ЕС одобрил защитные механизмы для фермеров из-за торговли с группой стран Южной Америки

Совет Европейского Союза принял регламент, который вводит двусторонние защитные положения Соглашения о партнерстве между ЕС и блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, цель этого регламента – усилить защиту фермеров ЕС, позволив быстро применять защитные меры в случаях, когда импорт из стран МЕРКОСУР угрожает нанести серьезный ущерб производителям в ЕС.

"Мы обязались защищать наших фермеров – и сегодня выполнили это обещание. Фермеры ЕС будут лучше защищены от внезапных рыночных потрясений и резкого роста импорта. Благодаря этому регламенту мы сможем быстро и эффективно реагировать, чтобы сохранить наши сельскохозяйственные интересы, одновременно углубляя торговые связи с МЕРКОСУР", – заявил министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Михаэл Дамианос.

Регламент основан на уже действующих механизмах защиты ЕС, но вводит более быстрые процедуры и упрощенные основания для действий.

В частности, он устанавливает порог в 5% сверх среднего показателя за три года для начала расследования в отношении "чувствительных" продуктов. Такие расследования должны завершаться в течение четырех месяцев, а временные меры могут быть введены в течение 21 дня в срочных случаях.

Также отмечается, что Европейская комиссия также будет отслеживать импорт чувствительных сельскохозяйственных товаров и будет регулярно публиковать отчеты о ситуации на рынке.

Принятый регламент теперь будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза и вступит в силу на 20-й день после публикации.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

