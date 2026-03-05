Іран погрожує Європі, якщо та мовчатиме щодо війни

Іран пригрозив країнам-членам ЄС через їхню позицію щодо конфлікту, який триває після початку військової операції США та Ізраїлю 28 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE, цитує Sky News.

Країни блоку "рано чи пізно заплатять ціну", якщо вони будуть мовчати про американо-ізраїльські удари по Ірану, сказав він.

При цьому речник не конкретизував погрози.

Він також повторив раніше висловлені Іраном заперечення, що балістична ракета, збита системами ППО НАТО, яка прямувала до повітряного простору Туреччини, була запущена з Ірану.

У Туреччині переконані, що не вони були ціллю балістичної ракети.

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що ракета пролетіла над Іраком і Сирією, перш ніж була збита системами протиповітряної і протиракетної оборони НАТО, дислокованими в східній частині Середземного моря.

За даними ЗМІ, ракету збив американський есмінець у Середземному морі, який є частиною системи протиповітряної оборони НАТО.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.