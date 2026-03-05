Иран угрожает Европе, если та будет молчать о войне

Иран пригрозил странам-членам ЕС из-за их позиции по конфликту, который продолжается после начала военной операции США и Израиля 28 февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в интервью испанскому телеканалу TVE, цитирует Sky News.

Страны блока "рано или поздно заплатят цену", если они будут молчать об американо-израильских ударах по Ирану, сказал он.

При этом спикер не конкретизировал угрозы.

Он также повторил ранее высказанные Ираном возражения, что баллистическая ракета, сбитая системами ПВО НАТО, которая направлялась в воздушное пространство Турции, была запущена из Ирана.

В Турции убеждены, что не они были целью баллистической ракеты.

Министерство обороны Турции сообщило, что ракета пролетела над Ираком и Сирией, прежде чем была сбита системами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в восточной части Средиземного моря.

По данным СМИ, ракету сбил американский эсминец в Средиземном море, который является частью системы противовоздушной обороны НАТО.

В НАТО осудили запуск Ираном баллистической ракеты по Турции.