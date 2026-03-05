Укр Рус Eng

10 країн Європи погодили план транскордонної евакуації населення у разі війни

Новини — Четвер, 5 березня 2026, 15:23 — Іванна Костіна

Десять північноєвропейських країн домовилися розробити плани можливої транскордонної евакуації громадян у разі війни або іншої кризи.

Про це повідомили у Міноборони Швеції, передає "Європейська правда".

Швеція разом з Данією, Естонією, Фінляндією, Ісландією, Латвією, Литвою, Норвегією, Польщею та Німеччиною уклала угоду про захист цивільного населення в районі Балтійського моря та скандинавських країнах.

"Угода дає можливість тимчасово переміщати людей через кордони в разі кризи або, в найгіршому випадку, війни", – йдеться у повідомленні.

План базується на уроках, винесених з війни в Україні, і з'являється в той час, коли останній конфлікт на Близькому Сході не демонструє жодних ознак завершення.

"Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати захист країни, одночасно захищаючи цивільне населення", – заявило Міністерство оборони Швеції.

Кризові плани, розроблені країнами, міститимуть детальну інформацію про те, як евакуйовані будуть розміщені та зареєстровані, про транспортні коридори для масового переміщення людей, а також про те, як буде надаватися допомога вразливим особам.

Після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану різні європейські країни поспішили евакуювати громадян, які застрягли в регіоні, оскільки іранці взялися атакувати низку сусідніх країн ракетами та дронами.

Як повідомлялося, 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході. 

Того ж дня перший репатріаційний рейс завершила Франція. Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

Також британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.

Швеція Данія Фінляндія Естонія
