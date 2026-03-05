10 країн Європи погодили план транскордонної евакуації населення у разі війни

Десять північноєвропейських країн домовилися розробити плани можливої транскордонної евакуації громадян у разі війни або іншої кризи.

Про це повідомили у Міноборони Швеції, передає "Європейська правда".

Швеція разом з Данією, Естонією, Фінляндією, Ісландією, Латвією, Литвою, Норвегією, Польщею та Німеччиною уклала угоду про захист цивільного населення в районі Балтійського моря та скандинавських країнах.

"Угода дає можливість тимчасово переміщати людей через кордони в разі кризи або, в найгіршому випадку, війни", – йдеться у повідомленні.

План базується на уроках, винесених з війни в Україні, і з'являється в той час, коли останній конфлікт на Близькому Сході не демонструє жодних ознак завершення.

"Досвід України показав, що тимчасове переміщення населення дозволяє продовжувати захист країни, одночасно захищаючи цивільне населення", – заявило Міністерство оборони Швеції.

Кризові плани, розроблені країнами, міститимуть детальну інформацію про те, як евакуйовані будуть розміщені та зареєстровані, про транспортні коридори для масового переміщення людей, а також про те, як буде надаватися допомога вразливим особам.

Після початку американо-ізраїльських ударів по Ірану різні європейські країни поспішили евакуювати громадян, які застрягли в регіоні, оскільки іранці взялися атакувати низку сусідніх країн ракетами та дронами.

Як повідомлялося, 4 березня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про початок операції з репатріації німців, які застрягли на Близькому Сході.

Того ж дня перший репатріаційний рейс завершила Франція. Також писали, що уряд Іспанії відправить військово-транспортний літак Airbus 330 на Близький Схід для повернення своїх громадян.

Також британські ЗМІ дізналися, що чартерний рейс для громадян Британії, які бажають покинути Оман, не вилетів, як планувалося.