10 стран Европы утвердили план трансграничной эвакуации населения в случае войны

Десять североевропейских стран договорились разработать планы возможной трансграничной эвакуации граждан в случае войны или другого кризиса.

Об этом сообщили в Минобороны Швеции, передает "Европейская правда".

Швеция вместе с Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей и Германией заключила соглашение о защите гражданского населения в районе Балтийского моря и скандинавских странах.

"Соглашение дает возможность временно перемещать людей через границы в случае кризиса или, в худшем случае, войны", – говорится в сообщении.

План основан на уроках, извлеченных из войны в Украине, и появляется в то время, когда последний конфликт на Ближнем Востоке не демонстрирует никаких признаков завершения.

"Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать защиту страны, одновременно защищая гражданское население", – заявило Министерство обороны Швеции.

Кризисные планы, разработанные странами, будут содержать подробную информацию о том, как эвакуированные будут размещены и зарегистрированы, о транспортных коридорах для массового перемещения людей, а также о том, как будет оказываться помощь уязвимым лицам.

После начала американо-израильских ударов по Ирану различные европейские страны поспешили эвакуировать граждан, застрявших в регионе, поскольку иранцы нацелились на ряд соседних стран ракетами и дронами.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

Также британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Великобритании, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.