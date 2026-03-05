Укр Рус Eng

10 стран Европы утвердили план трансграничной эвакуации населения в случае войны

Новости — Четверг, 5 марта 2026, 15:23 — Иванна Костина

Десять североевропейских стран договорились разработать планы возможной трансграничной эвакуации граждан в случае войны или другого кризиса.

Об этом сообщили в Минобороны Швеции, передает "Европейская правда".

Швеция вместе с Данией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей и Германией заключила соглашение о защите гражданского населения в районе Балтийского моря и скандинавских странах.

"Соглашение дает возможность временно перемещать людей через границы в случае кризиса или, в худшем случае, войны", – говорится в сообщении.

План основан на уроках, извлеченных из войны в Украине, и появляется в то время, когда последний конфликт на Ближнем Востоке не демонстрирует никаких признаков завершения.

"Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать защиту страны, одновременно защищая гражданское население", – заявило Министерство обороны Швеции.

Кризисные планы, разработанные странами, будут содержать подробную информацию о том, как эвакуированные будут размещены и зарегистрированы, о транспортных коридорах для массового перемещения людей, а также о том, как будет оказываться помощь уязвимым лицам.

После начала американо-израильских ударов по Ирану различные европейские страны поспешили эвакуировать граждан, застрявших в регионе, поскольку иранцы нацелились на ряд соседних стран ракетами и дронами.

Как сообщалось, 4 марта министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о начале операции по репатриации немцев, застрявших на Ближнем Востоке.

В тот же день первый репатриационный рейс завершила Франция. Также писали, что правительство Испании отправит военно-транспортный самолет Airbus 330 на Ближний Восток для возвращения своих граждан.

Также британские СМИ узнали, что чартерный рейс для граждан Великобритании, желающих покинуть Оман, не вылетел, как планировалось.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Дания Финляндия Эстония
Реклама: